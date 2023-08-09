لا إصابات في حريق شقة سكنية بشارع عمر بن الخطاب بالعجوزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع أحمد البنا من شارع عمر بن الخطاب بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أحمد البنا من شارع عمر بن الخطاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.