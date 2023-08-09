آخرهم منحة زيتون.. فنانون رحلوا عن عالمنا خلال 2023

شهد عام 2023 الكثير من الأحداث المؤلمة داخل الوسط الفني، منها رحيل عدد كبير من الفنانين المصريين، كان آخرهم وفاة الفنانة منحة زيتون اليوم عن عمر ناهز 63 عاما.

ويعد أهم أعمال الفنانة منحة زيتون والتي عرفت به دورها “أم فرحات" في فيلم “همام في أمستردام” مع الفنان محمد هنيدي.

أيضا رحل عن عالمنا قبل شهر تقريبا الفنان الشاب أحمد قنديل عن عمر يناهز 36 عاما بشكل مفاجئ، صباح يوم الإثنين 3 يوليو الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية، وذلك بعد بوفاة والدته بـ7 أشهر فقط.

وشارك الفنان الراحل أحمد قنديل في ما يقرب من 7 أعمال فنية كان أبرزها مسلسل «الاختيار 2»، وجسد دور الشهيد إسلام مشهور،الذي أتقنه ونال إعجاب الجمهور وأسرة الشهيد.

وفي مطلع مايو الماضي أثار خبر وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش صدمة كبيرة في الوسط الفني بمصر، والذى رحل عن عمر ناهز 43 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، إذ كان يشتكي من عدم قدرته على النوم.

وقدم الفنان مصطفى درويش عددا من الأعمال الفنية والأدوار الناجحة، كان أبرزها دوره في مسلسل "بـ 100 وش"مع النجمة نيللي كريم، كما اشترك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "سره الباتع".

ويوم 7 أبريل توفيت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان داخل المستشفى الجوي، بعد صراع طويل مع المرض، حيث قضت 30 يوما في المستشفى وبغرفة العناية المركزة، حيث كانت تعاني من مشكلات في القلب والرئة.

وشهد شهر مارس عددا من الوفيات بالوسط الفنى منهم الفنان مجدي عبد الوهاب الذى توفي يم 23 مارس في أول أيام شهر رمضان 2023، وكانت أشهر أعماله مسلسل عائلة الحاج متولي الذي شارك به وعُرض عام 2001.

وقبل وفاة مجدى عبد الوهاب بأيام سبقته الفنانة لبنى محمود والتى توفيت يوم 19 مارس، وكانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم 'صاحب الإدارة بواب العمارة' مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثُم توالت مُشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونيّة.

ولعل أبرز أدوارها ماما ميمي في مسلسل نيللي وشيريهان وجولدا مائير في مسلسل حرب الجواسيس وكذلك أم صالح في بنك الحظ، أما آخر أعمالها فكان مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني.