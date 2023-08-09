أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

حالة من التذبذب تسيطر على أسعار الذهب في اسواق ومحلات الصاغة المصرية، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 ، ليبدأ تداول الذهب بداية اليوم علي ارتفاع، وذلك على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متاثرة بصعود الدولار للجلسة الثانية علي التوالي، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم غد الخميس، لتحديد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21( الاكثر انتشارا في مصر ) نحو 2160 جنيها للبيع ، و2155 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ( الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في مصر) حوالي 2262.75 جنيها للبيع، وسجل سعر الشراء حوالي 2257.5 جنيه .

اما عيار 18 فسجل سعر الجرام اليوم حوالي 1815.5 جنيه للبيع ، بينما سجل سعر الشراء حوالي 1847.25 جنيه.

و سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 حوالي 1440 جنيها للجرام.

اما عن سعر الذهب اليوم عيار 12 في الاسواق المصرية 1234 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 9 وهو الأقل بين الأعيرة، نحو 925 جنيها للجرام.

ووصل سعر الحنيه الذهب بداية اليوم ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) نحو 17280 جنيها للبيع ، مقابل حوالي 17240 جنيها للبيع.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.