السيناتور أوليفييه كاديك لـ "لبوابة نيوز": علاقات فرنسا والدول العربية إستراتيجية

قال السناتور أوليفييه كاديك نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وأمين عام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن ، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجموعة فرنسا ودول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن المياه مصدر للحياة وليس مصدرا للصراع وذلك عقب جولته الافريقية التي شملت أثيوبيا مؤخراً فيما يخص سد النهضة مؤكدا أن العلاقات السياسية بين فرنسا ودول الخليج تقوم بالدرجة الأولى على المصالح الاستراتيجية المشتركة ، وأبرزها الحفاظ على الأمن في منطقة مضطربة ، ومكافحة الإرهاب بشكل مشترك ، وتقارب وجهات النظر حول الأزمات الإقليمية.

وأضاف فى تصريحات لـ "البوابة نيوز" أما في المجال العسكري والأمني ، فهما تجمعهما شراكة دفاعية تاريخية ، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية هي الزبون الأول في سوق السلاح. وفي القطاع الاقتصادي أيضًا ،حيث يتزايد التعاون الثنائي بشكل كبير ، مدفوعًا بالفرص المتداخلة التي يمثلها بلدينا في برنامج "رؤية 2030" للمملكة وخطة "فرنسا 2030" الاقتصادية.

وحول العلاقات مع الإمارات أكد السيناتور أوليفيه كاديكبأنها متميزة وتزداد رسوخاً، فدولة الإمارات وفرنسا لديهما تقارب كبير في وجهات النظر حول العديد من القضايا المهمة بالشرق الأوسط. موضحا ان التعاون الإماراتي – الفرنسي يتجسد بالحوار الاستراتيجي وعبر اتفاقية الدفاع أو الشراكة في مكافحة الإرهاب، يمتد إلى القطاعات الاقتصادية والعلمية والثقافية وحتى الأكاديمية.

ةشدد على إن العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا تزداد قوة كل عام.

كما تحدث عن الغزو الروسي لأوكرانيا واندلاع الحرب وموقف مجلس الشيوخ والرئيس ماكرون وقال أنه يجب عمل كل شيء لإجبار روسيا على وقف الحرب التي تشنها في أوكرانيا.

وتابع : نحن نعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يهاجم أوكرانيا فحسب ، بل يهاجم الحرية والديمقراطية ، وفي النهاية سيخسر. لافتا الى أن الجميع سمعوا الرئيس ماكرون يتحدث وقال إن التاريخ قد تغير وأن رئيس أوكرانيا كان على حق، فقد اختاره الشعب الأوكراني ليكون حاكماً لهم ، واختار الديمقراطية ، وهذا لا يمكن لبوتين أن يتسامح معه ، أن يكون له نظام ديمقراطي على حدوده يستطيع المواطن أن يتنفس فيه بحرية. أعتقد أن بوتين يرفض ذلك