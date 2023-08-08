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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 21 تاجرا لتلاعبهم في أسعار السجائر بالغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 21  تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز المحافظة ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 21 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

الرقابة التموينية محافظة الغربية أسعار السجائر