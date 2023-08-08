مونديال السيدات.. فرنسا تقهر المغرب برباعية وتتأهل لربع النهائي

فشل المنتخب المغربي في تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، وذلك بعد فوز منتخب فرنسا بأربعة أهداف دون رد.

افتتح منتخب فرنسا التسجيل عن طريق اللاعبه كاديدياتو دياني مع حلول الدقيقة 15، وواصل المنتخب الفرنسي الضغط من أجل إحراز الهدف الثاني وبالفعل نجحن في ذلك عن طريق كينزا دالي التي سجلت الهدف الثاني في الدقيقة 20.

ومع حلول الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول تمكنت يوجيني لو سومر من تسجيل الهدف الثالث لمنتخب فرنسا، لينتهي الشوط بتقدم الديوك بثلاثية نظيفة.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب المغربي تقليص النتيجة لكن دون جدوى، وفي الدقيقة 70 عادت يوجيني لو سومر وسجلت الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب فرنسا للسيدات إلى الدور ربع النهائي لملاقاة منتخب أستراليا للسيدات، ومن المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا ضد هولندا بالدور ذاته، بالإضافة إلى مواجهتي اليابان ضد السويد، ومنتخب إنجلترا ضد كولومبيا.