غدًا.. مغامرة خيالية تحت الأرض The Secret Kingdom في دور العرض المصرية

تستضيف غدًا دور العرض المصرية فيلم المغامرة والخيال العلمي The Secret Kingdom، تدور أحداثه حول بيتر وفيريتي، شقيقان يواجهان بعض الأوقات الصعبة بعد الانتقال إلى منزل جديد مع والدهما، في أحد الأيام يكتشفان عالمًا سحريًا تحت أرضية منزلهما، حيث أن بيتر مقدر له أن يكون ملكاً على هذا العالم، لكن هناك قوة مظلمة تسمى "الكفن" تريد تدمير كل شيء، ويجب على بيتر أن يجد القوة لهزيمته.

ينطلق الشقيقان في السعي لإنقاذ المملكة عن طريق العثور على خمسة كنوز سحرية وتوحيدها بقيادة مخلوقات البانجولين. وفي مواجهة تحديات ملحمية تختبر شجاعتهم، يتنقل بيتر وفيريتي عبر تلك المملكة السرية، ويقاتلان للحفاظ على سحرها والتغلب على التهديد الذي يلوح في الأفق، فهل ينجحان في تحقيق هدفهما؟

هذه المغامرة الخيالية المثيرة The Secret Kingdom من تأليف وإخراج مخرج الأفلام الأسترالي مات دروموند، الذي كان يعمل سابقاً مشرفاً على المؤثرات البصرية للأفلام منها My Pet Dinosaur و Dinosaur Island، والذي تشارك في إنتاج هذا الفيلم مع أخته ميجان دورموند، الفيلم يضم فريق الممثلين أليلا براون، وسام إيفرينجهام، وأليس باركنسون، وغابرييل تشان، وداريوس ويليامز.