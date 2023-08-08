بالصور.. محمد طعيمة بشخصيتين في "الليلة كبيرة"

يقترب الفنان محمد طعيمة من الانتهاء من تصوير مشاهده في المسلسل الجديد "الليلة كبيرة" الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وظهر طعيمة في كواليس العمل بشخصيتين إحداهما لسيدة حيث يتميز في تقديم الأدوار النسائية بشكل كوميدي، والأخرى لشاب.

مسلسل "الليلة كبيرة" من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني.