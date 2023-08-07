وضع حجر أساس كاتدرائية جديدة بإيبارشية ميت غمر

وضع الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم الإثنين، حجر أساس كاتدرائية السيدة العذراء بكفر عطالله سليمان التابع للإيبارشية.

وصلى القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وذلك قبل وضع حجر الأساس، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وسط شعبي كثيف.

يُذكر أن مساحة الكاتدرائية تبلغ ٢٣٥٠ متر مربع، وتخدم حوالي ٧٠٠ أسرة من أبناء القرية ذاتها.

وجرى العرف -عند بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق زمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس وصورًا للبطريرك والأسقف، وتوضع هذه الأشياء في صندوق خشبي يوضع داخل حجر الأساس.

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