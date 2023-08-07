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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سومير يجتاز الكشف الطبي لإنتر ميلان

إنتر
إنتر
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بدأ السويسري يان سومير حارس مرمى بايرن ميونخ الألمانى، أولى خطوات الانضمام لإنتر ميلان، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي، اليوم الاثنين، تمهيدا للانتقال إلى صفوفه.

ورحل كل من أندريه أونانا وسمير هاندانوفيتش حارسى إنتر ميلان، ومن المقرر أن يصبح سومير الحارس الأول للنيراتزوري، بداية من الموسم الجديد .

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن إنتر ميلان دفع 6 ملايين يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد سومير مع بايرن ميونخ.

ورحل أندريه أونانا الحارس الاساسي لإنتر إلى مانشستر يونايتد الانجليزى، في صفقة تخطت قيمتها 50 مليون يورو، كما رحل سمير هاندانوفيتش بعد انتهاء عقده.

ويبحث النادي الإيطالي عن حارس ثان بجانب سومير، حيث درس عددا من الخيارات في الأسابيع الأخيرة، مثل أناتولي تروبين من شاختار دونيتسك، وإميل أوديرو من سامبدوريا.

سومير حارس إنتر حارس بايرن ميونيخ الميركاتو الصيفي