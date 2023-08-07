برلماني : قرار رفع أسعار توريد قصب وبنجر السكر يصب في مصلحة الزراعة الوطنية

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، أهمية قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، وذلك بزيادة ٤٠٠ جنيه لطن قصب السكر ونحو ٦٠٠ جنيه لبنجر السكر. قائلا: إنها خطوة مهمة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والسيطرة على أسعار سلعة السكر الحيوية في الأسواق ودفع المزراعين لزيادة المساحات مستقبلا.

ونوه أبو عايشة في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هناك اهتمام كبير بزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية وهو ما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المزارعين المصريين، كما يدفع إلى زيادة المساحات المنزرعة بهذه المحاصيل الزراعية خلال المواسم القادمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن زيادة أسعار توريد المحاصيل، لايصب في مصلحة المزارعين فقط، بل يحقق أهداف واستراتيجية الدولة في التوسع في القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، من تلك السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وغيرها. لافتا أن ذلك يتماشى مع سياسة معلنة من جانب الدولة المصرية بزيادة مساحة الأراضي الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتجية.

واختتم أن، الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من القيادة السياسية، فيما يتعلق بزراعة قصب وبنجر السكر، وذلك بعدما تم التوسع في زراعة بنجر السكر، من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف فدان، وأصبح هناك آلاف الأفدنة المزروعة بقصب وبنجر السكر. مشددا: أن التنمية الزراعة أصبحت في مقدمة الأولويات الوطنية، وما وجدته الزراعة من دعم طيلة السنوات الماضية، يحسب لقيادتها السياسية.