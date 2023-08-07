استمرار حبس المتهم بقتل ابن شقيقته بسبب خلافات عائلية بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم بقتل ابن شقيقته بسبب خلافات عائلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح جثمان الشاب، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

وأمام جهات التحقيق، اعترف المتهم بقتل ابن شقيقته، وذكر أن خلافات بينهما أدت إلى الاشتباك معه، والاعتداء عليه خلال المشاجرة، مما أسفر عن مقتله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت البداية بتلقي بلاغ لأجهزة الأمن بالجيزة، بمقتل أحد الأشخاص داخل عقار بدائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن مسنا أنهى حياة ابن شقيقته، خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات سابقة.