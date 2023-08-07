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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فوز المنتخب الوطني للطائرة على الأرجنتين ببطولة العالم

ناشئين الطائرة
ناشئين الطائرة
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فاز منتخب ناشئين الكرة الطائرة تحت 19 سنة على نظيره الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والمصنف الرابع عالميا ووسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة العالم المقامة في دولة الأرجنتين خلال الفترة من 3 وحتى 12 أغسطس الجاري.

وقد جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25- 21”، ”26-28”، “25-16”، “25- 21”.

و تأهل المنتخب المصري للناشئين إلى دور الـ 16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى ببطولة العالم، برصيد 9 نقاط.

ونجح منتخب ناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة فى تحقيق الفوز على كوستاريكا 3/0 بعد الخسارة من نظيره الأمريكى بنتيجة 3/0 فى ثانى مواجهاته وتحقيق الفوز على صربيا 3 /1 فى أولى مواجهاته.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة، 12 لاعبًا وهم:- ”ياسين خالد، حمزة حمدي الصافي، آسر حسام عيد، محمود إبراهيم عبد الباقي، صلاح محمد، أحمد رضا، حازم محمد عبد الهادي، إبراهيم عادل عبد المقصود، مازن شريف، شريف محمد هلاوي، يوسف أحمد الرصاص، محمد أمير الكومي”.

بينما يترأس بعثة المنتخب المصري في الأرجنتين، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا أحمد سمير الدرديري، وبيرسي أونكن المشرف على منتخبات الشباب والناشئين، وحسام الدين مصطفى مدربًا عامًا، وعمرو محمد طبيبًا، وسعيد جلال محللًا تقنيًا.

ويتواجد المنتخب المصري للناشئين تحت 19 سنة، في المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة العالم بجوار كلًا من: ”الأرجنتين، أمريكا، صربيا، كوستاريكا”.

 

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