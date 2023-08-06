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الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. انطلاق الدورة التدريبية الخامسة على مهنة الفندقة الشاملة بسوهاج

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أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج عن انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين من الشباب راغبي التدريب المهني على الدورة الخامسة للفندقة الشاملة والتي استمرت 3 أيام متتالية، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، وذلك لعدد 83 شاب وفتاة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير برامج تدريبية على المهن المُستحدثة ووظائف المستقبل للشباب من الجنسين لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وأوضحت وزارة العمل انها تلقت تقريراً من الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج أفاد فيه بانتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتدريب علي الدورة الخامسة للفندقة الشاملة والتي تتم تحت رعاية الوزير حسن شحاتة ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث بلغ عدد المتقدمين  للالتحاق بالدورة 83 شاب وفتاة، منهم 28 من حملة المؤهلات العليا و 28  من حملة المؤهلات فوق المتوسطة، و 27 مؤهلات متوسطة، كما بلغ عدد الذكور  54 شاب وعدد الاناث 39 فتاة، كما تم اختيار عدد 20  للدورة منهم 12 من الذكور و 8 من الإناث من سكان قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأضاف مدير المديرية أن الدورة  ستبدأ  أعمالها غداً الإثنين، وتستمر لمدة 6 اسابيع منهم 4 اسابيع بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع للمديرية والمجهز بأحدث الالات والمعدات اللازمة للتدريب واسبوعين بفندق هيلتون الاقصر، واعتمدت اللجنة المشكلة لإختيار المتدربين على معايير المساواة والشفافية واستعداد المتقدمين ورغبتهم في العمل الفندقي داخل وخارج المحافظة مع حسن المظهر والمهارات الأخرى اللازمة للعمل الفندقي، وتشكلت لجنة الاختيار  من : إلهام السيد مدير عام المناطق بالمديرية، واحمد زيدان مدير مركز تدريب الكوثر، ومحمد محي الدين منسق برنامج الأغذية العالمي بسوهاج، وفاطمة عبدالعاطي مسئول الموارد البشرية بفندق هيلتون الأقصر.

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