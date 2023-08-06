“خناقة حريمي” تنتهي بطعن عريس خلال حفل زفافه بكفر الشيخ

تسببت مشادة كلامية بين أهالي عروسان، في إصابة العريس، بجرح نافذ في البطن، نتيجة التعدي عليه من أحد أقارب العروس بمحافظة كفرالشيخ، وتم نقله للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة بكفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطار من اللواء أحمد نزيه مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ العميد أحمد الجمل، بنشوب مشاجرة في أحد قاعات الأفراح الخاصة الواقعة على طريق كفرالشيخ- اسحاقة .

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، برئاسة الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، والنقيب علي ياسين معاون مباحث كفرالشيخ، لمكان البلاغ، حيث تبين أن مشادة كلامية نشبت بين سيدتين من أهالي العريس بقرية الشمارقة، والعروس، مقيمة بمدينة كفرالشيخ، تطورت إلى تدخل شباب من عائلتي العروسين، ونشبت مشاجرة بينهما، وتبادل الجانبين الضرب، قام أحد أفراد العروس، بطعن العريس، بسلاح أبيض في بطنه، أدي لأصابته، ونقله لمستشفى خاص، وإصابة عدد آخر من الطرفين بكدمات ورضوض، وتم ضبط 8 من الطرفين، وبعرضهم علي النيابة العامة، أمرت بعمل تحريات المباحث في الواقعة.

وقال مصدر من أهالي القرية، إن حفل العروس كاد يتحول إلى كارثة، بسبب مشادة كلامية، تحولت إلى مشاجرة، وأن هناك محاولات للصلح بين الطرفين وفي إنتظار خروج العريس من المستشفى.