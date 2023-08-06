بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه.. محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحي بأبوتشت

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقديه علي عدد من مشروعات الصرف الصحي بمركز أبوتشت ، الذي يجري تنفيذها ضمن المرحلة الأولي من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بهدف متابعة معدلات تنفيذ محطات الرفع والمعالجة وشبكات الانحدار و خطوط الطرد .

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي الفرعية بقرية بلاد المال بحري ، وتتكون من بيارة وعنبر تشغيل وغرفة المحابس الرئيسية ، غرفة صمام الحاجز ، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٠٪؜ ، و المقرر الإنتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل .

كما تابع الداودى جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي سمهود المقامة على مساحة ١٥٠ فدان بطاقة استيعابية تبلغ ٢٠ الف م٣/ يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه ، و تم الإنتهاء من تنفيذ ٩٠ ٪؜ من أعمال المحطة والتي تتكون من أحواض لاهوائية ، أحواض ترددية ، أحواض انضاج ، ومن المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة مستقبلا لتصل إلي ٣٠ الف م٣ / يوم ، وتخدم المحطة قري شمال مركز أبوتشت البالغ عددها ٨ قري هي ( الاوسط سمهود ، العوامر وبني برزة ، بلاد المال بحري ، ابوشوشة ، البحري سمهود ، العمرة ، الخوالد ، الرواتب ) وذلك من خلال ١٢ محطة رفع رئيسية وفرعية، بإجمالى نسبة تنفيذ محطات الرفع بلغت ٦٨٪؜ ، وبلغ اجمالي اطوال شبكات الانحدار المرتبطة بها ٣٢٦ كم ، بنسبة تنفيذ وصلت إلي ٩٩٪؜ ، كما يتم ربط محطات الرفع بمحطة المعالجة من خلال خطوط طرد بإجمالي اطوال بلغت ٤٠ كم تقريبا بأقطار تبدأ من ٢٢٥ ملم وتصل إلي ١٤٠٠ ملم ، وسو يخدم مشروع الصرف الصحي بقري شمال ابوتشت حوالي ٣٢٠ الف مواطن من أهالي تلك القري ، ومن المقرر دخولها الخدمة جزئيا في ٣٠ سبتمبر المقبل .

كما تفقد محافظ قنا مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى أبوتشت، التي يجرى تنفيذها على مساحة ١٥٠ فدان بطاقة استيعابية تبلغ ٢٦ الف م٣ / يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٤٨٠ مليون جنيه وتخدم ١٢ قرية من قرى مركز أبوتشت ، وتم الإنتهاء من تنفيذها بالكامل ، حيث تتكون المحطة من عدد ٢ حوض لاهوائي ، ٢ حوض ترددي ، ٦ أحواض انضاج ، ومن المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة مستقبلا لتصل إلي ٣٩ ألف م٣ / يوم ، وتخدم المحطة ١٢ قرية من قري مركز أبوتشت هى ( بلاد المال قبلى ، كوم جابر ، سمهود ، العوامر الغربية ، الحبيلات الغربية ، القبلى سمهود ، كوم يعقوب ، الرفشة ، عزبة البوصة ، القارة ، السليمات ، الكرنك ) .

وقال محافظ قنا، أن العمل يجري علي قدم وساق للإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع و شبكات الانحدار و خطوط الطرد تمهيدا لبدء دخول تلك المشروعات الخدمة بدءا من شهر سبتمبر المقبل و تخدم المحطة اكثر من ٣٠٠ الف مواطن من أهالي تلك القري .

وأضاف الداودي أن إجمالى التكلفة المالية لمشروعات الصرف الصحى التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ابوتشت تتخطى ٢ مليار جنيه ، لافتًا الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" أولاً بأول، وذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصرى .