طاقة النواب: قناة السويس الجديدة أبرز المشروعات القومية في مصر

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المشروعات القومية في كل أنحاء مصر ستحقق نقل نوعية لمصر رغم الظروف الاقتصادية، وستثبت الأيام ذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة يعتبر عيدا قوميا لكل المصريين لأنه اليوم الذي شهدت فيه البلاد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة منذ 8 سنوات وهو أهم واول المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشهد حيث حققت القناة طفرة نوعية من حيث حجم الإيرادات التي تحققها بشكل يومي بالدولار وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي المصري، بهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال إضافة لزيادة الأعماق مما سمح بمرور أكبر الناقلات والسفن في العالم بالقناة الجديدة

واضاف ان قناة السويس الجديدة ساهمت في تعظيم العائد من القناة حيث تم تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة مما يوفر الأموال التزاحم ويقلل من زمن عبور السفن للقناة وبالتالي ، زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن.

وأشار إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية الا انه خلال الفترة المقبلة من المتوقع زيادة كبيرة في العائد مع النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل وارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وأوضح أن القناة الجديدة وتنمية الخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ على قناة السويس يساعد على تصنيف القناة كأفضل ممر ملاحي في العالم ويقلل من البحث عن قنوات بديلة مما يزيد من التنافسية العالمية لقناة السويس كأهم ممر مائي في العالم مما يؤدي إلى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي، وزاد القدرة

وأكد أيضا حسام عوض الله أن نشاط القناة يساعد على نمو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتحول لمركز لوجستي عالمي ويساعد على تنفيذ مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري.