طلب تحريات العثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شخص عثر عليه أسفل عقار سكني، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان لكشف ملابسات الواقعة كما طلبت تحريات المباحث الجنائية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة أسفل عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى “مجدي.ر” أسفل عقار سكني، مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

