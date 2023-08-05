بيان رسمي.. حقيقة رحيل بيريز عن رئاسة ريال مدريد

رد نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، على أنباء نية رئيس الملكي فلورنتينو بيريز في الرحيل عن النادي وترك منصبه.

ونشر النادي الإسباني، بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، يرد على أنباء رحيل بيريز عن الريال، بعدما خرجت بعض التقارير الإسبانية، لتفيد في الأيام القليلة الماضية بأن بيريز يفكر بالرحيل وأن هناك مناقشة الأمر خلال الجمعية العمومية المقبلة لمجلس إدارة الميرينجي.

وجاء في بيان ريال مدريد: «في مواجهة شائعة ظهرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الرئيس فلورنتينو بيريز يفكر في ترك رئاسة النادي، يود ريال مدريد التأكيد على تكذيب تلك الشائعات، مؤكدا أنها ليس لها علاقة بالواقع».

وأضاف البيان: «وفي الجمعية العمومية المقبلة لن يكون هناك بند في جدول الأعمال لمناقشة تغيير اسم مدينة ريال مدريد الرياضية فالديباس».

وكانت هناك بعض الأنباء، التي انتشرت مؤخرًا حول رغبة بيريز في ترك منصبه عقب ضم الفرنسي كيليان مبابي للملكي رسميًا من باريس سان جيرمان.

ويتولى فلورنتينو بيريز، رئاسة نادي ريال مدريد منذ عام 2009 في ولاية ثانية بعد الولاية الأولى التي بدأت في 2000 وانتهت في 2006.