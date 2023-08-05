شاهندة عبدالرحيم: لم تسلم الطبقات الوسطى من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم الذي يواجهه العالم

قالت الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، إن الطبقات الوسطى لم تسلم من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم الذي يواجهه العالم حاليا، ففي مدينة مثل بروكسل والتي تعتبر واحدة من أغنى مدن أوروبا ، بدأ الناس في شراء المنتجات التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء ، وذلك بسبب انخفاض اسعارها لنصف الثمن ، أيضا اغلب الأسر تعتمد على الدواجن كمصدر للبروتين بدل اللحوم والتي زادت أسعارها بنسبة 30% .

وأضافت عبدالرحيم خلال برنامج focus" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، اليوم السبت ، أن تخفيضات الإنفاق هذا العام أثر على أنظمة الرعاية الصحية ، والتي تمولها الدول في أوروبا ، وخاصة خدمة "الصحة الوطنية" في المملكة المتحدة، وقال كبير الاقتصاديين "هوو بيل" في بنك إنجلترا للمواطنيين الإنجليز: "لابد وأن تتقبلوا أنكم أصبحتم أفقر"، وأوضح تقرير عالمي لـ" الإيكونوميست" أنه لازال الاقتصاد العالمي في خطر .

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