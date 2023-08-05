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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شاهندة عبدالرحيم: لم تسلم الطبقات الوسطى من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم الذي يواجهه العالم

شاهندة عبد الرحيم
شاهندة عبد الرحيم
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قالت الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، إن الطبقات الوسطى لم تسلم من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم الذي يواجهه العالم حاليا، ففي مدينة مثل بروكسل والتي تعتبر واحدة من أغنى مدن أوروبا ، بدأ الناس في شراء المنتجات التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء ، وذلك بسبب انخفاض اسعارها لنصف الثمن ، أيضا اغلب الأسر تعتمد على الدواجن كمصدر للبروتين بدل اللحوم  والتي زادت أسعارها بنسبة 30% .

وأضافت عبدالرحيم خلال برنامج  focus" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، اليوم السبت ، أن تخفيضات الإنفاق هذا العام أثر على أنظمة الرعاية الصحية ، والتي تمولها الدول في أوروبا ، وخاصة خدمة "الصحة الوطنية" في المملكة المتحدة، وقال كبير الاقتصاديين  "هوو بيل" في بنك إنجلترا للمواطنيين الإنجليز: "لابد وأن تتقبلوا أنكم أصبحتم أفقر"، وأوضح تقرير عالمي  لـ" الإيكونوميست" أنه لازال الاقتصاد العالمي في خطر .

https://www.youtube.com/live/H9IoKoI6VbE?feature=share

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