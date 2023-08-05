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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبرزهم سافيو وميكيسوني وفتحي.. الأهلي يتخلص من 15 لاعبا بعد نهاية الموسم

برونو سافيو لاعب
برونو سافيو لاعب الأهلي السابق
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ما زال ملف اللاعبين المعارين هو الشغل الشاغل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قبل بداية الاستعداد للموسم الجديد.
ويسعى الأهلي للتخلص من عدد كبير من اللاعبين والذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني، بالإضافة لتقليص الإعارات إلى 7 لاعبين فقط في قائمة الفريق وفقا لقرار اتحاد الكرة.
وتخلص الأهلي من 15 لاعبا دفعة واحدة، بسبب عدم الحاجة لهم في الموسم المقبل، على المستوى الفني في انتظار حسم مصير باقي اللاعبين.

ورحل عن صفوف الأهلي حتى الآن 15 لاعبا سواء بفسخ عقودهم أو الانتقال لأندية أخرى وهم: الكونغولي والتر بواليا والبرازيلي برونو سافيو والموزمبيقي لويس ميكيسوني وحمدي فتحي وأيمن أشرف وفهد جمعة وعلي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد ميسي وسعد سمير ومحمد محمود وعمار حمدي وأحمد سيد عبدالنبي ومصطفى فوزي وميدو حسام .
 

مارسيل كولر النادي الاهلي رحيل حمدي فتحي ملف اللاعبين المعارين