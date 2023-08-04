حرب الموانئ.. أوكرانيا تهاجم ميناءً تجاريا روسيا لأول مرة

شنت القوات الأوكرانية، الجمعة، ولأول مرة هجوما على ميناء نوفوروسيسك التجاري الروسي المطل على البحر الأسود، باستخدام زورقين مسيرين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها تمكنت من تدمير الزورقين دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة في الميناء، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الهجوم وصوت إطلاق النار والانفجارات.

الهجوم يعد الأول من نوعه على أحد الموانئ التجارية الروسية، ويأتي ردا على هجوم موسكو على ميناء أوديسا الأوكرانية بالطائرات المسيرة.

وتشهد المنطقة تصعيدا للصراع بين البلدين منذ رفضت روسيا تمديد اتفاق يضمن حرية الملاحة للسفن الأوكرانية بالبحر الأسود.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أحبطت هجمات أخرى بـ١٣ طائرة مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم، وأنها أسقطت ١٠ طائرات واعترضت ٣ باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.

التطورات تثير المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الطرفين، ودعت دول غربية إلى ضبط النفس والحوار لحل الأزمة بالطرق السلمية.

وبدوره، أكد الجيش الأوكراني أن روسيا نشرت ١٧ سفينة حربية في البحر الأسود قبالة السواحل الجنوبية لأوكرانيا، إضافة لسفينة حربية أخرى في بحر آزوف، وسفينتان منها تحملان منصات لإطلاق صواريخ من طراز كاليبر التي يتجاوز مدى بعضها ٦٠٠ كيلومتر.

ولم تكتف روسيا بالتعزيزات البحرية فقط، بل نشرت أيضا قوات برية وجوية في شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى قرب الحدود مع أوكرانيا، وأعلنت عن إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق شاركت فيها طائرات مقاتلة ومروحيات ودبابات وصواريخ، قالت إنها تهدف لرفع مستوى الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.