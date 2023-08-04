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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: العديد من الدول تتابع علاقاتنا سريعة التطور مع الدول الإفريقية

الكرملين
الكرملين
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن العديد من الدول تتابع عن كثب العلاقات سريعة التطور بين روسيا والدول الإفريقية.

وأضاف بيسكوف- ردًا على سؤال عن سبب "غضب الولايات المتحدة" بشأن تطور حوار موسكو مع شركائها الأفارقة- "بالطبع، القارة الإفريقية - البلدان الإفريقية- هي واحدة من أسرع المناطق النامية في العالم، وهي قارة تتمتع بأكبر إمكانات لم يتم إطلاق العنان لها بعد، وقارة تبحث عن شركاء".. وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الجمعة/.

وتابع: "هذا لا يعني أن الدول الإفريقية تخطط للتركيز حصريًا على العمل معنا، حيث.. تتنافس العديد من البلدان من حيث نهجها تجاه هذه المنطقة، وبالتأكيد فإن العديد من البلدان تحسد تمامًا المسار الحالي نحو تحسن ملحوظ في علاقاتنا مع الدول الإفريقية".

الكرملين روسيا الدول الإفريقية