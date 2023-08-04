وفد من الجامعة العربية يبحث مع المسئولين الموريتانيين التحضيرات للقمة الاقتصادية العربية

أجرى وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام جلسات عمل مع العديد من المسؤولين في كل من الرئاسة الموريتانية ووزارة الخارجية والاقتصاد الموريتانية؛ للاطلاع على التحضيرات الخاصة بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها نواكشوط في 7 نوفمبر القادم.

وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان أن وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك قدم، خلال لقائه بوفد الجامعة العربية، عرضا حول التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة الخامسة للقمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في نواكشوط والتي من المنتظر أن يتمخض عنها قرارات هامة تعزز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.