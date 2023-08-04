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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبرزها محاور محطة قطارات الصعيد.. محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ المشروعات بـ6 أحياء

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد مشروع القطارات الجديدة
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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة علي تفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب وإمبابة والمنيرة والهرم للوقوف علي نسب التنفيذ. 
شملت جولة محافظ الجيزة تفقد المحاور المحيطة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية وطلاء العقارات لإضفاء المظهر الحضاري للقطاع بالكامل.
كما تفقد محافظ الجيزة أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية. 
تابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشينى وفلفلة وأعمال المخطط المرورى الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى وأعمال تحويلات عدداً من المرافق المتعارضه مع الأعمال بالقطاعات المشار إليها مشدداً على الشركة المنفذة بسرعه إنجاز الأعمال والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لها . 
وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة بالاستمرار في رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول  وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين الإنتهاء من أعمال التطوير بالطريق  . 
رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المحيطة لمحطه قطارات الصعيد بشتيل مشروع تغطية وتطوير ترعه المريوطية قطارات الصعيد الجديدة الجيزة