بالصور.. افتتاح 4 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 13 مليون جنيه

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، عن إفتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز ( أبو حمص - حوش عيسى - الدلنجات) بتكلفة إجمالية 13 مليون و 166 ألف جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة، في تصريحات له، إنه تم افتتاح مسجد السلام محلة كيل التابعة لمركز أبو حمص على مساحة 310 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 991 ألف جنيه، مسجد عزبة العمدة القبلية التابعة لمركز حوش عيسى على مساحة 132 م2 بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه، مسجد الكوم الأحمر بزاوية نعيم التابعة لمركز أبو حمص على مساحة 310 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الرحمن بعزبة لاشين التابعة لمركز الدلنجات على مساحة 430 م2 بتكلفة إجمالية 175 ألف جنيه.



وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " الحمد في القرآن والسنة" أن الله (عز وجل) هو الحميد المحمود، المستحق للحمد والثناء وحده سبحانه على نعمه وآلائه، وعلى كماله تعالى وجلاله، حمد نفسه أزلا، والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه افتتح خمس سور بالحمد لعظيم شانه وجزيل فضله، كما اختتم الحق سبحانه وتعالى أربع سور من كتابه العزيز بالحمد.