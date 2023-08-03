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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حريق كبير بمدينة فينيكس الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بنشوب حريق كبير في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، شارك في إخماده أكثر من 100 من رجال الإطفاء، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت هيئة الإطفاء في مدينة فينيكس، يوم الأربعاء، إن الحريق ناجم عن اشتعال الأعشاب، وانتشرت النار بسرعة لتشمل ما لا يقل عن 4 مباني.

ودعت السلطات المحلية السكان لمغادرة المنطقة أو البقاء في المنازل قدر الإمكان، والحد من أي أنشطة خارج المنازل في المناطق التي تصاعد فيها الدخان.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق. ولم يصب أحد بأذى، حسب المسؤولين المحليين.

حريق مدينة فينيكس الأمريكية 100 من رجال الإطفاء اشتعال الأعشاب