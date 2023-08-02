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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يغلق ملعب التتش 20 يوما للإصلاحات

ملعب التتش
ملعب التتش
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قرر مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إغلاق ملعب التتش لمدة 20 يومًا بداية من غد الخميس، من أجل إجراء عمليات إصلاح في الملعب على مدار الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أجري المرحلة الأولي من إصلاح ملعب التتش في وقت سابق، وتقرر تأجيل المرحلة الثانية من التطوير لأرضية الملعب لحين انتهاء الموسم.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي المصري البورسعيدي في دور الـ8 بكأس مصر.
 

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