الأهلي يغلق ملعب التتش 20 يوما للإصلاحات

قرر مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إغلاق ملعب التتش لمدة 20 يومًا بداية من غد الخميس، من أجل إجراء عمليات إصلاح في الملعب على مدار الفترة المقبلة.



وكان النادي الأهلي قد أجري المرحلة الأولي من إصلاح ملعب التتش في وقت سابق، وتقرر تأجيل المرحلة الثانية من التطوير لأرضية الملعب لحين انتهاء الموسم.



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي المصري البورسعيدي في دور الـ8 بكأس مصر.

