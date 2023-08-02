ميكالي يطالب اتحاد الكرة بتقديم استئناف جديد على عقوبة محمود صابر

طالب البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم ، مسؤلو اتحاد الكرة بتقديم استئناف جديد على عقوبة اللاعب محمود صابر لاعب المنتخب الاوليمبي.

وذلك بعد ان رفض الاتحاد الافريقي "كاف" استئنافه على عقوبة الإيقاف مباراتين في الأولمبياد المقبل، بعد طرده في نهائي أفريقيا أمام المغرب.

وشدد المدرب البرازيلي على تكثيف المحاولات لحل هذه الازمة خاصة وان اللاعب من أهم عناصر الفراعنة الشباب، ويعتمد عليه ميكالي بشكل أساسي.