نيجيريا تطبق العقوبات وتقطع الكهرباء عن النيجر

أوقفت نيجيريا إمداد النيجر بالتيار الكهربائي، وذلك تطبيقا للعقوبات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، وفقما ذكرت سكاي نيوز، اليوم الأربعاء.

وذكر مصدر قريب من إدارة شركة الكهرباء في النيجر لوكالة "فرانس برس" أن نيجيريا فصلت منذ الثلاثاء خط التوتر العالي الذي ينقل الكهرباء إلى النيجر".

وتعتمد النيجر في استهلاك الكهرباء على نيجيريا بنسبة 70 بالمئة.

ذكرت تقارير إخبارية أن بعض المدن في النيجر بدأت تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي.

تصل خدمة الكهرباء في مدن عدة من النيجر بما فيها العاصمة نيامي لمدة ساعة مقابل قطعها 5 ساعات.

فرضت هيئات ودول عقوبات دولية على نيامي بعدما أطاح انقلابيون بالرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم قبل أسبوع.

عقوبات إيكواس

كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقدت، الأحد الماضي، قمة طارئة في نيجيريا، أعلنت فيها فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر.

حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب بالنيجر.

تجميد أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها.

إيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها.

منح قادة الانقلاب مهلة لمدة أسبوع لتسليم السلطة، مع عدم استبعاد استخدام القوة.