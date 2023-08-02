الطوبة القاتلة.. مصرع ثلاثيني تصادف مروره أثناء نشوب مشاجرة بالوراق وضبط 7 متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي 7 أشخاص بينهم سيدتين طرفي مشاجرة نشبت بينهم بسبب مشادة كلامية وتسببت في وفاة شخص في العقد الثالث من عمره تصادف مروره خلال المشاجرة بشارع العروبة بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

تلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفي بشارع العروبة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص بينهم سيدتين، وطرف ثان سائق توك توك ونجله مصابان، وبعمل التحريات تبين أن سبب المشاجرة نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تحولت لمشاجرة.

وخلال المشاجرة قامت السيدتين من أفراد الطرف الأول بإلقاء الزجاج والطوب من أعلي العقار مناصرة لذويهم سقطت طوبة علي رأس أحد المارة مما تسبب في وفاته في الحال؛ جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.