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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لجنة إدارة الكوارث في الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيجاي" إلى 27 قتيلا

إعصار
إعصار
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أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في الفلبين، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيجاي (المعروف دوليا باسم دوكسوري) إلى 27 قتيلا.
وأوضحت اللجنة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية - أن 52 شخصا أصيبوا وما زال 13 آخرين في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي تسبب في إحداث فوضى في القطاع الزراعي، حيث تأثر أكثر من 105 آلاف مزارع وصياد، كما تضرر نحو 2.8 مليون شخص بمختلف أنحاء البلاد، بينهم أكثر من 289 ألف نازح.
يذكر أن (إيجاي) خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وحذر العلماء من أن الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف القوية تتفاقم بسبب تغير المناخ.

لجنة إدارة الكوارث في الفلبين إيجاي إعصار