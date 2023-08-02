الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعم هجوم أوكرانيا المضاد

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه على الرغم من كون هجوم أوكرانيا المضاد سيظل جهدًا صعبًا، ستواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر في مؤتمر صحفي، حسب ما نشره البنتاجون عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "ما زلنا نرى أن هجوم أوكرانيا المضاد يتقدم إلى الأمام. لقد كانت معركة صعبة بالنسبة لهم وستظل كذلك".

وأضاف: ينصب تركيزنا على التواصل معهم ومع حلفائنا وشركائنا للتأكد من إمكانية تلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة على نحو يمكننا من دعمهم.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث باسم البنتاجون إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن الهجوم المضاد سيكون "ماراثونًا وليس عدوًا سريعًا"، مؤكدًا استعداد واشنطن لدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر.

يذكر أن العملية الهجومية لأوكرانيا جارية في اتجاهي ميليتوبول وبيرديانسك. وتتمركز المجموعات الأمامية الأوكرانية في المواقع المستعادة مؤخرًا.

