الأعلى منذ 140 عاما.. الأمطار تسجل أرقاما قياسية في الصين

أعلن مكتب بكين للأرصاد الجوية، أن كمية الأمطار التي هطلت في العاصمة الصينية بكين خلال الأيام القليلة الماضية كانت الأعلى منذ 140 عاما، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية.

وأوضح المكتب أنه ابتداء من الساعة 20:00 (بالتوقيت المحلي) من 29 يوليو الماضي حتى الساعة 07:00 من 2 أغسطس الحالي، سقطت في العاصمة الصينية كمية قصوى من الأمطار الغزيرة. وفي نفس الوقت تم تسجيل معظم هطول الأمطار – 744,8 ملم - في منطقة خزان وانجيايوان الواقعة في منطقة تشانج بينج ببكين.

ولفت المكتب إلى أن أقدم سجلات هطول الأمطار المسجلة في العاصمة الصينية بالطرق الآلية تعود إلى الفترة من 23 إلى 29 يوليو عام 1883، عندما تم تسجيل 510.3 ملم من الأمطار، وتم تسجيل الرقم القياسي التالي لهطول الأمطار في بكين في 23 يوليو 1891 (609 ملم)، وبعد ذلك - في 21 يوليو 2012 (541 ملم).

وأضاف المكتب: "يعني هذا أن الحد الأقصى لهطول الأمطار على مدى الأيام القليلة الماضية تجاوز بشكل كبير الحدود القصوى في مناطق بكين التي تم تسجيلها سابقا، ليصبح الأعلى منذ بداية القياسات الآلية في العاصمة الصينية قبل 140 عاما."

وذكرت وسائل إعلام صينية، سابقا، أن عدد قتلى الأمطار الغزيرة في بكين ارتفع إلى 11 شخصا، في حين لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين. وألحقت الأمطار الغزيرة ضررا بـ 44673 شخصا في 13 منطقة بالعاصمة الصينية.