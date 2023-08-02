احمد مودي يفسخ تعاقده مع نادي فاركو

فسخ أحمد مودي مدافع نادي فاركو تعاقده مع ناديه بعد موسمين قضاهم داخل النادي منذ صعوده للدوري الممتاز.



ووجه مودي الشكر لنادي فاركو على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنيًا لهم التوفيق.



كما وجه نادي فاركو الشكر للاعب أحمد مودي على الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في مسيرته.



وكان أحمد مودي حصل على هداف الفريق الموسم الماضي برصيد 5 أهداف.

