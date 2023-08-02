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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

احمد مودي يفسخ تعاقده مع نادي فاركو

احمد مودي
احمد مودي
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فسخ أحمد مودي مدافع نادي فاركو تعاقده مع ناديه بعد موسمين قضاهم داخل النادي منذ صعوده للدوري الممتاز.

ووجه مودي الشكر لنادي فاركو على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنيًا لهم التوفيق.

كما وجه نادي فاركو الشكر للاعب أحمد مودي على الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في مسيرته.

وكان أحمد مودي حصل على هداف الفريق الموسم الماضي برصيد 5 أهداف.
 

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