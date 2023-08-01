هاني سعيد يتحدث عن تعاقدات بيراميدز الجديدة

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ارتياحه بالمكانة الكبيرة التي أصبح عليها النادي محليا وقاريا، والذي هو ثمار مجهود شاق وإخلاص خلال السنوات الماضية من الإدارة التنفيذية لبيراميدز.

وأضاف “سعيد” أن نهج بيراميدز خلال المواسم الماضية في التعاقدات الجديدة جعل الأمور أسهل بكثير، والنادي واضح في تعاملاته بشأن الصفقات، ويمتلك إدارة تعاقدات تعمل وفق أسس واضحة، ولا يتعاقد مع اللاعبين بالصدفة ولكن وفق رؤية بعد متابعة دقيقة ودارسة وتحليل جيد لاحتياجات الفريق، على مدى موسم كامل وأكثر، وبعد عمل مخلص ومتواصل، ولا يتعاقد مع لاعب بالصدفة أو لمجرد أن ناديه استغنى عن خدماته، وأنه يدرك جيدا أن هناك محاولات لاستغلال اسم النادي من خلال بعض اللاعبين ووكلائهم للحصول على عقود أخرى وبمقابل مادي أكبر.

وبسؤاله عن آخر الشائعات بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين الذين لم يسجله ناديه، رفض المدير الرياضي ذكر اسم اللاعب، مشددا على أن هناك لاعبين ووكلاء لاعبين يحاولون تسويق أنفسهم من خلال ربط اسمهم بأندية كبيرة، ونحن سعداء بتلك المكانة الكبيرة، ولكننا لن نعطي الفرصة لأحد أن يستغل اسم بيراميدز أو يضلل الأندية الأخرى بمفاوضات غير حقيقية، لأن خطة بيراميدز واستراتيجيته واضحة في الصفقات والتعاقدات، واللاعب المذكور لم أسمع اسمه من قبل، ومن يتحدث مرة أخرى بشكل غير حقيقي عن النادي ومفاوضات وهمية مع لاعبين سيتم الكشف عنه للصالح العام للأندية والكرة المصرية.