انطلاق فعاليات اليوم الرياضي لتلاميذ المدارس بالعريش

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) تنفيذ فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالمناطق بديلة العشوائيات، بالصالة المغطاة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة "صيف شبابنا".

تضمنت الفعاليات عدداً من الأنشطة الترويحية والرياضية، بمشاركة ٣٠٠ تلميذ وتلميذه من تلاميذ المدارس (الإعدادية والثانوية)، كما أقيمت على هامش الفعاليات ندوة عن الاسعافات الأولية الواجب اتخاذها في الحالات الطارئة.

يهدف المشروع الى توسيع قاعدة الممارسة الشعبية، غرس الروح الوطنية والولاء والإنتماء، نبذ العنف والتعصب ضد ممارسة الرياضة، تعزيز دور الممارسة الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الفئات، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضياً في الألعاب الرياضية ودعمهم وتنمية مواهبهم.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بأن تكون جميع الأنشطة والخدمات التى تقوم بها، انشطة شاملة، تستهدف تحقيق توجه الدولة بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وفي إطار الاهتمام بدمج كافة الفئات بمختلف محافظات الجمهورية في الأنشطة الشبابية والرياضية.