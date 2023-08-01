بدء التصويت فى انتخابات نقابة المهن الموسيقية

بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، بحضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وكان قد تقدم للترشح على عضوية مجلس الإدارة 32 مرشحا؛ لاختيار 12 عضوا، ويستمر التصويت حتي الساعة الخامسة مساء.

وتجرى انتخابات نقابة الموسيقيين على عضوية مجلس النقابة، وذلك بعد فوز النقيب مصطفي كامل بالتزكية لفترة جديدة تمتد حتي عام 2027.

وتجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وبالمقرات الفرعية للنقابة في محافظات: (الإسكندرية: بنادى محافظة الإسكندرية - الشاطبى)؛ (الدقهلية: قاعة ميامى - بطلخا - المنصورة)؛ (طنطا، كفر الشيخ: بمقر النقابة بطنطا)؛ (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس: بمقر النقابة ببورسعيد)؛ (قنا،الأقصر، الغردقة: بمقر النقابة بالأقصر)؛ (دمنهور، المحلة، شبين الكوم، بنها، دمياط،الشرقية، بني سويف، المنيا،سوهاج، أسيوط، أسوان: فى مقار النقابات الفرعية).