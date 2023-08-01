الأولى بالثانوية العامة مكفوفين: "مكنتش متوقعة.. وكنت بذاكر زي أي حد".. بالفيديو

علقت الطالبة هاجر محمد، على حصولها على المركز الأول على الجمهورية شعبة علمي علوم للمكفوفين، قائلة: "مكنتش متوقعة أن أكون الأولى على مستوى الجمهورية، وكنت بذاكر مثل أي شخص، لكن ما حدث توفيق من الله عز وجل أولا وأخيرا".

وقالت "هاجر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "أكثر مادة كنت أخاف منها هي اللغة الإنجليزية، خرجت من الامتحان وانا خائفة جدا، وأبي وأمي دعماني كثيرا، وهما يستحقان الشكر والتقدير".

وتابعت: "قفلت التاريخ والجغرافيا وحصلت على الدرجة النهائية، لا أحب التاريخ ولا أعلم كيف حققت هذه الدرجة الكبيرة، وأتمنى أن ألتحق بكلية الألسن لغة ألمانية، لأني أحب هذه اللغة جدا".