مدفيديف يعلق على تصرف "غير رياضي" لمبارزة أوكرانية مع منافستها الروسية في بطولة العالم

علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على ما حدث في بطولة المبارزة الأوروبية بين الروسية آنا سميرنوفا والأوكرانية أولجا خارلان، التي رفضت مصافحة منافستها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وكتب مدفيديف على قناته في "تيليجرام": "الكل يتجادل حول كيفية التصرف خلال المنافسات الرياضية، ما إذا كان من الضروري مصافحة المنافسين على سبيل المثال، خلال بطولة العالم للمبارزة. لست على دراية بقواعد المتبارزين. لكن لا يمكن كسر القواعد. بأي حال من الأحوال".

وفي 27 يوليو، فازت الأوكرانية خارلان على الروسية آنا سميرنوفا بنتيجة 15: 7 في نهائيات 1/32 من بطولة العالم في ميلانو. وبعد الانتصار، رفضت خارلان المصافحة الإلزامية وتركت الميدان. وتم استبعاد الرياضية من المنافسات الفردية، لكنها بقيت قادرة على المشاركة في مسابقات الفريق.

ويوم الجمعة الماضي، تم رفع الاستبعاد عن اللاعبة الأوكرانية في بطولة المبارزة بالسيف، ومنحتها اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترخيصا للمشاركة في ألعاب 2024 كاستثناء.