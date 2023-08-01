ضبط عاطل بحوزته 59 طربة حشيش بطنطا

نجح ضباط البحث الجنائي بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية في توجيه صفعة قوية والقبض علي احد اباطرة المخدرات قبل ترويجة كمية من مخدر الحشيش وبحوزته 59 طربة حشيش ومبلغ مالي بمنطقة سيجر بدائرة القسم .

كان اللواء خالد عبد السلام مدير امن الغربية تلقي أخطارا من العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالمديرية مفاداه بورود معلومات عن قيام عاطل وشهرته "برء " من ترويج مخدر الحشيش متخذا من منطقة سيجر مسرحا لمزاولة الاتجار في المخدرات .

وامام ذلك وبتقنين الإجراءات واعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة ، تمكن الرائد احمد خلاف رئيس قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من القاء القبض علي المتهم وبحوزتة 59 طربة حشيش ودراجة نارية ومبلغ مالي قدره 19 ألف جنيه .

وبمواجه المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة والاتجار في المخدرات وأن المبلغ حصيلة الاتجار في المخدرات والدراجة النارية تستخدم في توزيع مخدر الحشيش علي الزبائن .