انتحار طالبة بسبب نتيجة الثانوية العامة بالقليوبية

تناولت طالبة بالثانوية العامة "حبة الغلة" مما أدى إلى مصرعها في الحال، بعد نقلها لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا بورود بلاغا بمصرع طالبة، انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ، وتبين أن الطالبة في مرحلة الثانوية العامة تناولت حبة الغلة وجرى نقلها لمحاولة إسعافها إلى مستشفى بنها الجامعي مما أدى إلى مصرعها في الحال.

أوضحت المعاينة الأولية أن الطالبة تدعى "ح. ا.ك" وهي طالبة بالثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة جاءت دور ثان في إحدى المواد الدراسية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

