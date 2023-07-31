مجموعة الزمالك.. رونالدو يقود هجوم النصر أمام الاتحاد المنيستيري

أعلن الجهاز الفني للنصر السعودي تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الاتحاد المنيستيري، في اللقاء المقرر له بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة الأندية العربية التي تقام بالسعودية .

وضم تشكيل النصر كل من، نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، سيكو فوفانا، كريستيانو رونالدو، خالد الغنام، اليكس نيكولاو، عبدالرحمن غريب،مارسيلو بروزوفيتش، علي لاجامي، انديرسون كونسيساو .

وخسر فريق الزمالك بهدف للاشئ أمام الشباب السعودي، باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

الفوز الشباب جمد رصيد الزمالك عند النقطة 3 في المركز الثاني لجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما ارتفع رصيد الشباب للنقطة 4 في المركز الأول، والنصر السعودي ثالثا برصيد نقطة، والاتحاد المنيستيري رابعا بدون نقاط.