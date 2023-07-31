روما يخطف موهبة ريال مدريد الشابة

تعاقد نادي روما الإيطالي، اليوم الاثنين، تعاقده مع الموهبة الإسبانية الشابة جولين جون لاعب وسط ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر روما، صورة اللاعب بقميص الذئاب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وكتب: مرحبا بك في النادي جولين جون.. لاعب خط الوسط الإسباني ينضم إلى فريق بريمافيرا من ريال مدريد على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء.

ويلعب جون في أكاديمية ريال مدريد، ووافق على الرحيل عن ريال مدريد والموافقة على عرض روما الإيطالي في محاولة للحصول على فرصة المشاركة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وشارك لاعب خط وسط ريال مدريد، صاحب الـ19 عاما، في 23 مباراة بالموسم الماضي مع ريال مدريد كاستيا وسجل 5 أهداف، فيما شارك مع المنتخب الإسباني للشباب في 12 مباراة وسجل 6 أهداف.

