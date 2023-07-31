أوائل الثانوية العامة في الوسط الفني.. 3 حصلوا على 100%

بالتزامن مع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، نقدم لكم قائمة الأوائل من الفنانين الذين حصلوا على نسب مرتفعة في الثانوية العامة

آسر ياسين: 100%

النجم آسر ياسين كان من بين الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة حيث حصد مجموع كامل بنسبة 100%. وعند سؤاله عن أداءه الرائع، صرح بأن والده وضع شرطًا عليه بأن يحصل على مجموع عالٍ للالتحاق بالجامعة الأمريكية. وعلى الرغم من صعوبة المادة العلمية بالنسبة له، إلا أنه استطاع النجاح وتحقيق طموحه في عالم التمثيل.

كريم فهمي: 100%

الفنان كريم فهمي كان أيضًا من بين الطلاب المتفوقين الذين حصدوا مجموع 100% بالمستوى الرفيع، وتمكن من الالتحاق بكلية طب الأسنان، مما يعكس قدراته الاستثنائية واجتهاده.

بيتر ميمي: 100%

المخرج الشاب بيتر ميمي أبهر الجميع بحصوله على مجموع 100% في الثانوية العامة، مما جعله ينضم لكلية طب قصر العيني، وهو إنجاز يجعلنا نتوقع الكثير من مستقبله المشرق في عالم الإبداع.

أحمد فهمي: 99.8%

الفنان أحمد فهمي تفوق بنسبة 99.8%، ورغم أنه كان من المتأخرين قليلًا في المجموع، إلا أن هذا لم يمنعه من تحقيق نتيجة مميزة، والالتحاق بكلية الهندسة ثم تغيير اختياره لكلية اقتصاد وعلوم سياسية.

إبرام سمير: 99%

من بين الفنانين الشباب، حقق إبرام سمير نسبة 99% واحتل المرتبة الثانية في قائمة الطلاب المتفوقين، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب، مما يدل على التحصيل العلمي العالي الذي يتمتع به.

سهر الصايغ: 99%

كانت الفنانة سهر الصايغ من بين المتفوقين بنسبة 99%، حيث استطاعت الالتحاق بكلية طب الأسنان، وقد أكدت بأن التحصيل العلمي لها يأتي في مقدمة أولوياتها.

منى زكي ومصطفى شعبان: 95%

نجمي الشاشة منى زكي ومصطفى شعبان حققا نسبة متميزة بلغت 95% في الثانوية العامة. وقد اختارت منى زكي الالتحاق بكلية الإعلام، بينما انضم مصطفى شعبان لكلية الهندسة.

محمد محسن وشيكو وهشام ماجد: نسب متفوقة

المطرب محمد محسن حقق مجموع 94.5% والفنان شيكو وهشام ماجد حققا نفس النسبة. انضم محمد محسن إلى كلية الهندسة، بينما انضما شيكو وهشام ماجد لنفس الكلية أيضًا.

ميس حمدان ونجلاء بدر: 92%

استطاعت الفنانة ميس حمدان حصد مجموع 92% والانضمام للشعبة الإنجليزية في كلية التجارة، بينما حققت الفنانة نجلاء بدر مجموع 92% أيضًا وانضمت إلى إحدى كليات الإعلام.