"بلتون" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على إحدى شركات التمويل متناهي الصغر المصرية

أعلنت شركة بلتون "بلتون المالية القابضة" أو “الشركة” عن توقيع مذكرة تفاهم بالأمس بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وبموجب هذه المذكرة سوف تقوم الشركه بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة تمهيدا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال شركة بلتون المالية القابضة او إحدى شركاتها التابعة.

جدير بالذكر أن عملية الاستحواذ مرتبطة بما سوف تسفر عنة الدراسة النافية للجهالة وكذلك الموافقات الرقابية على البدء في الدراسة او الاستحواذ، لذا يجب على السادة المتعاملين على أسهم الشركة الاخذ في الاعتبار أن عملية الاستحواذ قد تتم او لا تتم، وسوف تعلن الشركة عن إتمام العملية من العدم فور الانتهاء من الدراسة والحصول على الموافقات الرقابية واجبة التطبيق.