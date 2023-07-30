جمال شعبان: الحزن والطاقة السلبية قاسم مشترك لأمراض القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أن الحزن والطاقة السلبية، قاسم مشترك لأمراض القلب، مشيرا إلى أهمية الابتعاد عن الأمور التي تؤدي إلى الشعور بهما.

وأضاف “شعبان” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، «مش لازم الواحد ينام زعلان علشان ممكن ميصحاش تاني، لازم نبتعد عن الطاقة السلبية مع الابتسامة وهو ما يساعد على إضفاء حالة معنوية كبيرة للإنسان».

ولفت إلى أن تناول مشروب القهوة له فوائد صحية مذهلة، قائلا:«مفيدة جدا فهو كحول الأذكياء، وهي مفيدة للتخلص من الدهون الكبدية، وتساعد على حفاظ رتم اللقلب، ونكتفي بتناول 3 مرات فقط في اليوم».

وحذر من تناول القهوة على «غيار الريق»، قائلا:«خطر مع سيجارة فهذا خطر أكبر أو على معدة فاضية، ده غلط كبير، ولازم ناخد بالنا منه»، كما حذر من تناول مشروب الشاي بعد تناول وجبة غذائية، قائلا:«هيبقى في أنيما في الجسم، نأجل تناول الشاوي بعد الغذاء مثلا نصف ساعة، علشان في خطورة كبيرة على الجسم».

