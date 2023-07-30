شهر أغسطس يجمع قمرين عملاقين أولهما الثلاثاء المقبل

القمر العملاق، هو حدث نادر،ويحدث بضعة مرات في السنة، ويجب أن يقترب القمر بدرجة 90 بالمئة من أقرب بعد له من الأرض، ليتم تعريفه رسميا على أنه قمر عملاق، وهذا ما سنراه فى يوم 1 اغسطس المقبل.

وظهر أول قمر عملاق هذا العام خلال يوليو الماضي، بينما يظهر آخر قمر عملاق خلال 2023 في سبتمبر المقبل.

وسيكون ملفتا للنظر ولن تستطيع ابعاد نظرك عن رؤية القمر العملاق في السماء خاصة اذا كنت من محبي تلك الظواهر الفلكية نادرة الحدوث، ستراه مشعا ومضيئا وفريدا في نسخة محدودة ونادرة تحدث كل سنة.

أربعة أقمار عملاقة خلال 2023

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن العالم على موعد مع 4 أقمار عملاقة خلال عام 2023، ووهي كالتالي:

3 يوليو: ويدعي باك مون

1 أغسطس: ستورغيون مون

30 أغسطس ويدعى بلو مون

29 سبتمبر ويدعى هارفست مون.

وفى 3 يوليو الماضي ظهر أول قمر عملاق بالفعل وهو باك مون" وبدى أكبر بنسبة 5.8 % ويشرق أكثر سطوعا بنسبة 12.8 % من القمر الكامل العادي، كما ادعى ستار ووك.

وذلك لأن القمر يصل إلى أقرب نقطة له إلى الأرض على بعد 224،895 ميلا (361،934 كم) - حوالي 13،959 ميلا (22466 كم) أقرب من المعتاد.

القمر الأزرق

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، أن شهر أغسطس سيجمع قمرين عملاقين معا فيما يعرف بظاهرة "القمر الأزرق".

ويشير مصطلح "القمر الأزرق" عادة إلى اكتمال ثالث للقمر في الموسم المكون من أربع اكتمالات للقمر.

أو عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد من التقويم المشترك بدرين (قمرين كاملين) يطلق على تلك الظاهرة تسمية "البدر الأزرق" أو "القمر الأزرق".

ويُطلق على البدر الكامل ليوم الأحد اسم "القمر الأزرق" (Blue Moon) لأنه سيكون ثالث قمر مكتمل من أصل أربعة خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وعادة، هناك ثلاثة أقمار فقط في الموسم الواحد، لذا سيكون هذا البدر نادرا، ولهذا السبب يستخدم بعض الناس عبارة оnce in a blue moon (مرة واحدة في قمر أزرق) للدلالة على ندرة حدث ما.

ويطلق على بدر شهر أغسطس اسم "قمر سمك الحفش" (Sturgeon Moon)، وفقا للتقويم التقليدي في أمريكا الشمالية، لأن قبائل الصيد في أمريكا الشمالية تشهد ظهور الكثير من أسماك الحفش في هذا الوقت من العام.

ومن المنتظر أن يظهر القمر بشكل أضخم وأكثر إشراقا من المعتاد مساء الثلاثاء المقبل 1 أغسطس، إذ سيكون على بعد 357،530 كيلومتر فقط من الأرض.

كما يقترب القمر أكثر مساء 30 أغسطس، ليكون على بعد 357، 344 كيلومتر من الأرض.

قمران عملاقان في نفس الشهر

آخر مرة ظهر فيها قمران عملاقان في نفس الشهر كانت عام 2018، ولن يحدث هذا مرة أخرى حتى عام 2037، حسبما قال عالم الفلك الإيطالي جيانلوكا ماسي، مؤسس مشروع التلسكوب الافتراضي.

"القمر العملاق" وصف يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كلم، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الحضيض".

ومصطلح القمر العملاق صاغه عالم الفلك الأمريكي ريتشارد نول للمرة الأولى في عام 1979 لوصف القمر الجديد أو المكتمل الذي يقع في نطاق 90% من أقرب اقتراب له من الأرض. وعلى مدار السنوات الأخيرة، أصبحت الأقمار العملاقة أهدافًا شائعة للمصورين.

قمر الذرة الخضراء

وفي أجزاء أخرى من العالم، يُعرف هذا القمر باسم قمر الذرة الخضراء (Moon Corn Moon) وقمر الحبوب (Grain Moon) وحتى القمر الأحمر (Red Moon).

واعتمادا على الطقس، يجب أن ترى قمر الحفش الأزرق في كل مجده قبل غروب الشمس في 22 أغسطس، لكنه سيبدو أكثر إشراقا مع ازدياد قتامة المساء. ومن الممكن أن يبدو القمر باللون الأزرق إذا كان الغلاف الجوي للأرض يحتوي على جزيئات غبار أكبر من 900 نانومتر.

ويمكن لهذه الجسيمات الكبيرة أن تشتت الضوء الأحمر وتجعل القمر يظهر باللون الأزرق.

ويمكن أن يحدث هذا بعد ثوران بركاني أو حريق هائل كبير.

زيادة النشاط التكتونى

يؤثر القمر العملاق على الكرة الأرضية بزيادة النشاط التكتونى "الزلزالى لقشرة الأرض" زيادة صغيرة غير ملحوظة، وإحداث مد وجزر يلاحظه سكان الشواطئ لكن ليس لدرجة الفيضانات.

ولكن ينفي عدد من الفلكيين شائعات ارتباط ظاهرة "القمر العملاق" بكوارث طبيعية أو ظواهر نفسية معينة، بحسب ما يردده البعض من غير الدارسين للفلك.