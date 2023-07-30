برلمانية: دعوة مصر لاجتماع الفصائل الفلسطينية جاء لتحريك ملف المصالحة

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية مما يؤكد دعم مصر في إنهاء القضية الفلسطينية، مشيدة باستضافة مصر لاجتماع مجلس الفصائل الفلسطينية.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن دعوة مصر الاجتماع جاء لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية وإنعاش قطاع الاقتصاد في غزة من خلال وجود السلطة الفلسطينية.

وأكدت عضو مجلس النواب،أن هدف الاجتماع هو منع حدوث توتر يؤدي لانهيار التهدئة خاصة مع وجود هجمات متكررة من إسرائيل على المخيمات الفلسطينية.

وتابعت النائبة رحاب موسى أن القيادة السياسية المصرية تسعى إلى توحيد الجهات الفلسطينية وتقريب وجهات النظر وإنهاء الانقسام لوقف كافة الانتهاكات والانتقالات التي تقع بحق الفلسطينيين في الضفة أو قطاع غزة، وذلك من خلال دعم صمود المواطنين في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتعسفة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساتها، وتستند مصر في ذلك على الشرعية الدولية في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية التي تتجاوز الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.