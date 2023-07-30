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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية في مزاد علني بـ3 مدن جديدة

المدن الجديدة
المدن الجديدة
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أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم طرح 13 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (20م2 : 68م2)، بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة للبيع في مزاد علني، مضيفاً أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الجهاز، وأن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 27 /8 /2023.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (18م2 : 101م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2 : 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحة أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأربعاء الموافق 30 /8 /2023.

وقال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (33م2 : 67م2)، بالسوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال المدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحا أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 3 /9 /2023.

جدير بالذكر أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية بأجهزة المدن التي سيتم عقد المزادات بها.

- الإسكان والمرافق محلا تجارية